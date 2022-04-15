Корректировал огонь: в Северодонецке задержали предателя, который помог оккупантам уничтожить гуманитарный центр

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы.
В г. Северодонецке задержан 26-летний местный житель, который передавал данные российским оккупантам. Именно из-за этого предателя российские убийцы уничтожили центр предоставления гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 жителей города.
Об этом сообщает МВД Украины.
"Северодончанин передавал информацию через чат в сети Telegram. Он отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов. На карте он не просто обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты", – говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч.7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Предателю грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Северодонецке Луганской области российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек.
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