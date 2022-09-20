Корректировал ракетные удары, чтобы сорвать отопительный сезон: СБУ задержала российского агента в Николаеве

Агент РФ корректировал ракетные удары противника для срыва отопительного сезона на юге Украины.
В Николаеве правоохранители задержали российского агента, который передавал врагу геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в государственной измене, отметили в СБУ.
Полученные координаты захватчики планировали использовать для серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу. В случае "успеха" оккупанты обещали своему приспешнику денежное вознаграждение.
Предателем оказался житель областного центра. Для выполнения вражеских указаний злоумышленник осуществлял фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности и передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору.
В случае захвата города захватчики обещали ему "гарантию безопасности" от репрессивных действий оккупационной администрации. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Украине российский агент пытался устроиться в полк "Азов". Его в Киеве задержали спецназовцы СБУ.
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