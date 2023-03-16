Корректировал ракетные удары по городу: Одессе СБУ задержала вражеского информатора

Чтобы собрать развединформацию, злоумышленник ездил по области и фотографировал украинские объекты.

В Одессе СБУ задержала вражеского информатора, корректировавшего ракетные удары по городу.

Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Вражеский информатор фиксировал "результаты" российских воздушных атак и присылал их врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе. Полученные сведения он передавал отдельным рашистским "военным корреспондентам", которые, в свою очередь, информировали о собранных им сведениях представителей спецслужб государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Для коммуникации использовали анонимный чат в запретной соцсети "Вконтакте".

Чтобы собрать развединформацию, злоумышленник ездил по области и фотографировал украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника на попытке распространить закрытые сведения.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, поддерживающий вооруженную агрессию России и оправдывающий военные преступления рашистов.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен компьютер с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, СБУ с поличным поймала российского агента, корректировавшего недавние ракетные удары по Харькову.

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