Корректировал вражеские удары и ждал оккупации: на Днепропетровщине СБУ задержала информатора РФ (фото)

Злоумышленник фиксировал места сосредоточения подразделений сил обороны и фотографировал местные электроподстанции.
Служба безопасности Украины задержала очередного "ждуна" в Днепропетровской области. Он собирал для врага информацию для корректировки ракетно-дроновых ударов по городу Синельниково в прифронтовой зоне и ждал оккупации всей области.
Об этом сообщил Telegram-канал СБУ.
"Злоумышленником оказался 30-летний местный безработный, попавший во "внимание" оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в мессенджерах. В частности, в сообщениях он надеялся на "присоединение" области к составу РФ", – говорится в сообщении.
Впоследствии "ждуна" дистанционно завербовал администратор российского Telegram-канала, контролируемого российской разведкой. После этого фигурант начал собирать информацию для подготовки новой серии воздушных ударов РФ по Синельниковскому району.
"Для выполнения задания врага фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал места сосредоточения подразделений украинских войск. Одновременно злоумышленник собирал данные и фотографировал местные электроподстанции. После разведывательных вылазок информатор отправлял собранные данные российскому куратору", – рассказали в СБУ.
После разоблачения изменника его задержали по месту жительства. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась его переписка с российским куратором.
На основании собранных доказательств противоправной деятельности по пособничеству врагу Силы обороны провели необходимые меры по обеспечению безопасности пунктов базирования личного состава и техники.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в "несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований, совершенном в условиях военного положения" (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). В настоящее время предатель находится под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, СБУ задержала еще двух корректировщиков ФСБ в Харьковской области. Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов. Одной из информаторов была 35-летняя контрактница Сил обороны Украины.
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