Корректировал вражеские удары и ждал оккупации: на Днепропетровщине СБУ задержала информатора РФ (фото)

Служба безопасности Украины задержала очередного "ждуна" в Днепропетровской области. Он собирал для врага информацию для корректировки ракетно-дроновых ударов по городу Синельниково в прифронтовой зоне и ждал оккупации всей области.

Об этом сообщил Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленником оказался 30-летний местный безработный, попавший во "внимание" оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в мессенджерах. В частности, в сообщениях он надеялся на "присоединение" области к составу РФ", – говорится в сообщении.

Фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал места сосредоточения подразделений украинских войск.

Впоследствии "ждуна" дистанционно завербовал администратор российского Telegram-канала, контролируемого российской разведкой. После этого фигурант начал собирать информацию для подготовки новой серии воздушных ударов РФ по Синельниковскому району.

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"Для выполнения задания врага фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал места сосредоточения подразделений украинских войск. Одновременно злоумышленник собирал данные и фотографировал местные электроподстанции. После разведывательных вылазок информатор отправлял собранные данные российскому куратору", – рассказали в СБУ.

После разоблачения изменника его задержали по месту жительства. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась его переписка с российским куратором.

Злоумышленник собирал данные и фотографировал местные электроподстанции.

На основании собранных доказательств противоправной деятельности по пособничеству врагу Силы обороны провели необходимые меры по обеспечению безопасности пунктов базирования личного состава и техники.

На основании собранных доказательств Силы обороны провели необходимые меры по обеспечению пунктов базирования личного состава и техники.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в "несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований, совершенном в условиях военного положения" (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). В настоящее время предатель находится под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления в условиях военного положения

Напомним, СБУ задержала еще двух корректировщиков ФСБ в Харьковской области. Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов. Одной из информаторов была 35-летняя контрактница Сил обороны Украины.

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