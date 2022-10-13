Корректировала огонь по ВСУ на Донбассе: осуждена сторонница путинской армии

Предательница получила девять лет заключения.

В Покровском районе Донецкой области правоохранители задержали сторонницу путинской армии. Предательница информировала врага о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Своими действиями предательница поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих Вооруженных сил. "Только благодаря своевременному реагированию сил обороны, подразделение Вооруженных сил своевременно изменило позиции", — говорится в сообщении.

Уже подтверждены нередкие факты передачи наведения огня по ВСУ на Донбассе. Путинистка передала враговые координаты боеприпасов ВСУ вблизи Покровска, информацию о численности подразделения украинских сил обороны в районе. Также она передала россиянам данные о маршруте перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.

Информатор приговорен к 9 годам лишения свободы. Ее признали виновной по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, предоставившего российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву. Подозреваемым оказался 56-летний житель столицы, с 2017 года проживающий в аннексированном Крыму.

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