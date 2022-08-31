Корректировали ракетные удары по Донетчине: СБУ нейтрализовала российскую агентуру

Служба безопасности Украины нейтрализовала российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску в Донецкой области.

Об этом 31 августа сообщили в СБУ.

Злоумышленники разведывали местонахождение и маршруты перемещения Сил обороны Украины. В первую очередь их интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.

Для сбора разведданных они осуществляли скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием средств фото-, видеофиксации. Собранные сведения передавали представителям спецслужб РФ через заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, добавляя геолокации.

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Эту информацию агрессоры использовали для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта.

В состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. Их активность в соцсетях привлекла внимание оккупантов.

Для маскировки злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных". Ими оказались два участника террористической организации "ДНР", входящие в состав оккупационных группировок РФ на восточном направлении. Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Задержанным сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в Киеве руководителя благотворительного фонда подозревают в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ почти на 600 тысяч грн.

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