Корректировали вражеский огонь: в государственной измене подозревают двух жителей Северодонецка

Мужчин взяли под стражу.
В Луганской области взяли под стражу двух жителей Северодонецка, корректировавших вражеский огонь в области.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что мужчины подозреваются в государственной измене.
Следствие установило, что с 27 февраля по 5 марта граждане Украины с помощью мессенджера передавали представителю Российской Федерации информацию о расположении военной техники Вооруженных Сил Украины в Северодонецке и фотографии карт с координатами.
Отмечается, что мужчины четко отдавали себе отчет: эти сведения будут использованы представителями так называемой "Луганской народной республики" и военнослужащими вооруженных сил России для вооруженного нападения.
Как сообщалось, СБУ задержала предателя, сдавшего врагу под обстрел Луцкий военный аэродром. СБУ установила, что предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома.