Корректировали вражеский огонь: в государственной измене подозревают двух жителей Северодонецка

Корректировали вражеский огонь: в государственной измене подозревают двух жителей Северодонецка

Мужчин взяли под стражу.

В Луганской области взяли под стражу двух жителей Северодонецка, корректировавших вражеский огонь в области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что мужчины подозреваются в государственной измене.

Следствие установило, что с 27 февраля по 5 марта граждане Украины с помощью мессенджера передавали представителю Российской Федерации информацию о расположении военной техники Вооруженных Сил Украины в Северодонецке и фотографии карт с координатами.

Отмечается, что мужчины четко отдавали себе отчет: эти сведения будут использованы представителями так называемой "Луганской народной республики" и военнослужащими вооруженных сил России для вооруженного нападения.

Как сообщалось, СБУ задержала предателя, сдавшего врагу под обстрел Луцкий военный аэродром. СБУ установила, что предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома.