Корректировщик огня по Запорожью на суде каялся и уверял, что наводил ракеты "случайно"

Группу корректировщиков возглавляла женщина, к выполнению задач она привлекла своих родственников, сообщавших ей местонахождение техники и сведения об охране блокпостов. За это россияне обещали предательнице руководящую должность в Мелитополе, а ее мужа – перевести в тыл российских войск, говорится в ТСН.

В районный суд Запорожья 60-летнего мужчину под конвоем заводят на заседание. Как свидетельствуют перехваченные разговоры, он корректировал ракетные удары россиян.

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В прокуратуре отмечают, местонахождение техники ВСУ подозреваемый сообщал невестке. Его младший сын служит в русской армии. С передовой хотел перевестись в тыл. Для этого супруги и договорились с отцом, чтобы тот получал необходимые россиянам данные. «Сегодня я разговаривала с человеком, есть возможность поменять информацию на твой перевод. Мне нужна информация по Запорожью, где кто сидит, где кто стоит! Короче, Юр, я серьезно! Поговори с батей так, чтобы он понял тебя наконец. Понятно? Так и скажи – информация на обмен», — говорит в перехвачении подозреваемая Елена Трокай.

Женщина, организовавшая схему, – известная в Мелитополе коллаборантка Елена Трокай. Кроме возвращения мужа, оккупационные власти также обещали ей повышение и руководящий пост в самопровозглашенной администрации. Но ракетный обстрел был неудачным. После перехвата разговора украинскую технику вывели в безопасное место, свекра, передававшего врагу сведения, задержали.

Мужчина в клетке говорит, что изменником стал через сына. И, мол, раскаивается и просит выпустить из-под стражи. «Наверное, у меня просто сердце не выдержало. И когда невестка начала наседать на меня. Совершенно случайно я назвал точку, где расположена часть ВСУ. Вы понимаете, совершенно случайно», – утверждает подозреваемый.

«Он ехал с дачи, а на следующее утро после звонка уже прилетела ракета. Это он признает. Соглашаемся, что эти действия подпадают под статью. Но мотивы – это нужно выяснять, это учитывать, потому что мы надеемся все же на смягчение его вины», – отмечает адвокат обвиняемого Григорий Ставной.

За государственную измену мужчине светит пожизненное. Подозрение заочно объявлено также и его невестке. После неудавшегося удара сына предателя из передовой в российский тыл так и не перевели.

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