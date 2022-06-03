Кошевой впервые рассказал, зачем встречался с Зеленским на Банковой во время войны

Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, что во время войны встречался с президентом Украины и близким другом Владимиром Зеленским.

Евгений Кошевой рассказал, что их встреча с Владимиром Зеленским произошла после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

По словам Кошевого, он вместе с другим актером "Квартала 95" Александром Пикаловым в начале апреля приезжали к президенту на Банковую. Тогда, как вспоминает Евгений, он еще удивился большому количеству журналистов в администрации президента. Позже Кошевой узнал, что в этот день к Зеленскому приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

"Приехали просто, чтобы поддержать его. У него было 15-20 минут. Было много журналистов, уже потом узнали, что в это время приехал Борис Джонсон. Мы встретились с Андреем Борисовичем, с Владимиром Александровичем, немного пообщались, спросили у них. Я ему показал немного мемов "Я вам сейчас карту покажу, 4 точки". Там было то, что он не видел. Я ему покидал. Кто-то в Facebook присылает, я ему пересылаю. Так, немножко разрядили обстановку. Я думаю, что не мы его приехали поддержать, а после встречи было такое ощущение, что он нас поддержал, вышли с эйфорией, говорит: "Так, все, давайте, мне нужно работать", — рассказал Кошевой в интервью "Украинской правде".

Кошевой и Зеленский дружат в течение 17 лет. / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Кошевой признался, что после встречи они с президентом сделали фото на память, впрочем, актер фотографию не обнародует – бережет к победе.

Также Евгений поделился, в каком состоянии сейчас находится Владимир Зеленский:

"Он в состоянии военном. Он собран. Он, наверное, мне лжет, что он спит. Говорит, что спит. Такое ощущение, что он круглосуточно в медиапространстве, или где-то на встрече с генералами, или с военными, поэтому я не знаю, сколько часов он может спать", – сказал артист.

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский

Он добавил, что если бы знал о том, какие вызовы ждут Владимира Зеленского во время его президентства, то все равно не стал бы отговаривать его идти в политику:

"Даже если бы я его отговаривал, зная Владимира Александровича, он бы не отказался, потому что ты видишь, 2019 год, с этим нашествием критики и всего прочего, что было на него вылито. Потом пришел ковод, а потом полномасштабное вторжение. Никто не ожидал этого. Я думаю, если бы он знал, я не думаю, что он отказался бы. Видимо, я бы его не отговаривал. Потому что это было его решение", — объяснил Кошевой.

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