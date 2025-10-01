Космические войска Украины: что это будет за структура и чем будет заниматься

Флаг Украины / © unsplash.com

Создание Космических войск в Украине до конца 2025 года будет иметь решающее влияние на оборону, позволив не только усилить ПВО, но и принципиально разрушить логику применения целей РФ.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью Обоздатель объяснил, какие именно пробелы в разведке и спутниковой связи это закроет.

Космос сегодня — это прямая составляющая обороны, поскольку огромное количество современных военных систем работает именно на орбите. Главными проблемами, которые должно решить создание новой структуры, является отсутствие собственных разведывательных данных, ограниченные возможности стабильной спутниковой связи и отсутствие полноценной инфраструктуры наблюдения.

Создание Космических войск Украины дает шанс в перспективе:

получать собственные разведывательные снимки;

защищать и развивать спутниковые каналы связи;

интегрировать космические сервисы в ПВО и управление войсками.

Эксперт подчеркнул, что для этого есть необходимый фундамент, в частности, «Южмаш» и остатки научных школ. Вопрос лишь в правильном использовании этих возможностей и закреплении его в военном формате.

Украинский путь: чем Космические войска отличаются от ВКС РФ

Анатолий Храпчинский подчеркивает, что украинский подход кардинально отличается от русского.

В России Воздушно-космические силы (ВКС) — это гибридная структура, объединяющая под одним командованием авиацию, противовоздушную и противоракетную оборону и элементы космического контроля. То есть, там одновременно и истребители, и ракетные войска ПВО, и центры управления спутниками.

Украина же идет путем разграничения, подобным US Space Force (Космические силы США) или аналогов во Франции, Японии или Великобритании:

Воздушные силы остаются отдельным родом войск, выполняющим функции авиации и ПВО.

Космические войска станут самостоятельной структурой с отдельным штабом, специализированными кадрами и бюджетом.

Главный фокус — это развитие спутниковой связи, орбитальной разведки, космического мониторинга и защиты собственных аппаратов.

Это означает, что Космические войска Украины будут иметь узкую специализацию, что позволит более эффективно управлять критически важной космической сферой обороны и разрушать логику враждебного применения воздушных целей.

Напомним, кабмин внес в Верховную Раду проект программы деятельности Кабинета министров на 2025-2026 годы, где предусмотрен ряд новаций в сфере обороны и мобилизации.

По данным Кабмина, до 31 декабря 2025 года должно быть завершено обновление структуры Сил обороны с учетом создания Космических сил, определены правовые и организационные основы их функционирования. Критериями достижения целей 2026 станет обеспечение не менее 60% операционной готовности кибер- и космической компоненты Сил обороны.