Коснулся кассетного боеприпаса: на Днепропетровщине погиб 17-летний парень

В Днепропетровской области трагически погиб 17-летний молодой человек.
Он коснулся кассетного боеприпаса, из-за чего тот сдетонировал.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Трагедия произошла в Синельниковском районе. Это уже восьмая смерть из-за таких боеприпасов, которыми оккупанты обстреливают регион.
"Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке, которая остается после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет — звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после "прилетов", — написал глава ОВА.
Напомним, в Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.
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