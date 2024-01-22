Костин рассказал об арестах активов в Украине, связанных с РФ: общая стоимость более 22 млрд грн

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал подробности об арестах активов, связанных с РФ, с 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения России при процессуальном руководстве прокуроров расследуется 180 уголовных производств, предметом которых являются активы, прямо или косвенно принадлежащие гражданам России. Органами безопасности расследуются 66 дел, 114 – органами Национальной полиции Украины.

Об этом на брифинге 22 января рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин.

По его словам, в ходе расследования указанных производств арестованы и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) корпоративные права 91 украинского субъекта хозяйствования, обладающие бенефициарными собственниками – гражданами России и государственными предприятиями России, на сумму более 22 млрд грн.

"В ходе расследований Нацпола наложен арест на российские и белорусские активы на сумму почти 6 млрд грн. Арестовано и передано в АРМА более 260 объектов недвижимости — цельные имущественные комплексы предприятий, заводы, частные портовые комплексы, офисные и жилые помещения и прочее, более 400 единиц транспортных средств и спецтехники, промышленное оборудование и продукцию общей стоимостью свыше 1,1 млрд долларов США, — рассказал он подробности.

Напомним, в ОП рассчитывают на получение Украиной ежегодно до $15 млрд. доходов за счет ареста активов РФ.

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