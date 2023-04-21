"Котла никакого одного нет": разъяренный Пригожин приказал пропагандистам не болтать о Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разозлился из-за того, что российские "военкоры" заявили о "котле" для ВСУ в Бахмуте. По его словам, "болтание языком вперед" только мешает.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Главарь "Вагнера" не подтвердил информацию о "котле", но заявил о якобы "оперативном окружении".

"Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано. По-прежнему они находятся в так называемом "оперативном окружении", когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают", – заявил Пригожин.

Напомним, как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, самым горячим местом остается Бахмут. Таковым его делает враг. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельный участок кое-где продвигается. ВСУ не только обороняют город, заметила Маляр, но и совершают активные штурмовые действия. "Враг несет неоправданно высокие потери", – добавила она.

Читайте также: