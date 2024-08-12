Коваленко о резервах россиян на Курщине: как изменились сили РФ на фронте

По его информации, командование оккупантов тянет сейчас в Курскую область подразделения практически со всех направлений
В Курской области расширение неконтролируемой российскими войсками зоны замедлилось, поскольку оккупанты стали перебрасывать туда подкрепление.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для для Minval.az.
Кроме того, тормозит продвижение украинских сил тот факт, что на пути всё чаще стали попадаться населённые пункты, требующие помимо рейдового контроля ещё и зачистки от российских силовиков.
По его информации, командование оккупантов тянет сейчас в Курскую область подразделения практически со всех направлений:
- Ближайшее направление – Харьковское, оттуда тянут подразделения 138-й ОМСБр, а также 79-го и 272-го МСП.
- Купянское направление, зона ответственности ГВ "Запад" – как минимум два батальона.
- Самое сложное Покровское направление – оккупанты забирают 810-ю ОБр МП, ранее почти год пытавшуюся вернуть контроль над Крынками.
"Но все эти действия настолько нерасторопные, что, по всей видимости, когда это всё подкрепление в полном составе прибудет в Курскую область, то вполне может быть сформирована полноценная оборона неконтролируемых участков. Если, конечно прибудут", – предполагает эксперт.
Также он отмечает, что Курской области продолжился процесс дистанционного поражения российских колон и мест размещения личного состава.
По неофициальным источникам, взято в плен от 300 до 1 000 российских солтат.
Коваленко отметил, что количественно российских войск в Курской области была немногим более 10 тыс л/с и если данные о тысячи пленных подтвердятся, то только за неделю российские оккупанты потеряли в Курской области десятую часть своей группировки.
Ранее мы собрали, что известно о ситуации на Курщине и о чем заявили Зеленский и Путин.
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