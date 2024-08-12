Коваленко о резервах россиян на Курщине: как изменились сили РФ на фронте

По его информации, командование оккупантов тянет сейчас в Курскую область подразделения практически со всех направлений

В Курской области расширение неконтролируемой российскими войсками зоны замедлилось, поскольку оккупанты стали перебрасывать туда подкрепление.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для для Minval.az.

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Кроме того, тормозит продвижение украинских сил тот факт, что на пути всё чаще стали попадаться населённые пункты, требующие помимо рейдового контроля ещё и зачистки от российских силовиков.

По его информации, командование оккупантов тянет сейчас в Курскую область подразделения практически со всех направлений:

Ближайшее направление – Харьковское, оттуда тянут подразделения 138-й ОМСБр, а также 79-го и 272-го МСП.

Купянское направление, зона ответственности ГВ "Запад" – как минимум два батальона.

Самое сложное Покровское направление – оккупанты забирают 810-ю ОБр МП, ранее почти год пытавшуюся вернуть контроль над Крынками.

"Но все эти действия настолько нерасторопные, что, по всей видимости, когда это всё подкрепление в полном составе прибудет в Курскую область, то вполне может быть сформирована полноценная оборона неконтролируемых участков. Если, конечно прибудут", – предполагает эксперт.

Также он отмечает, что Курской области продолжился процесс дистанционного поражения российских колон и мест размещения личного состава.

По неофициальным источникам, взято в плен от 300 до 1 000 российских солтат.

Коваленко отметил, что количественно российских войск в Курской области была немногим более 10 тыс л/с и если данные о тысячи пленных подтвердятся, то только за неделю российские оккупанты потеряли в Курской области десятую часть своей группировки.

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