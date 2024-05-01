Коваленко: Очеретино должно было держать оборону — нужно расследование потери села

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что село Очеретино Донецкой области должно было держать оборону длительное время. Он подчеркнул, что нужно проводить расследование по потере ВСУ контроля над населенным пунктом.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Политический обозреватель, в частности, привел пример Синьковки — населенного пункта, который является "входными воротами" в Купянск, однако уже более года держит оборону.

"Лимано-Купянская ось уже более года является приоритетной для российского командования, но реализовать более масштабные действия они не могут. Например, Синьковка, которая является входными воротами в Купянск, уже более года держит оборону. Маленькое село, которое не могут захватить россияне. Кстати, может быть показательным сравнение с Очеретино. Очеретино также должно было держать оборону месяцами под наступлением российских оккупационных войск, но почему-то оно через несколько дней оказалось под контролем россиян", - отметил Коваленко.

По мнению эксперта, нужно проводить соответствующее расследование на уровне не только Генштаба, а также компетентных служб по потере Очеретино.

"Будем ожидать результата и наказания тех, кто в этом виноват. Потому что Очеретино – это населенный пункт, который является основным форпостом по трассе 05-11 на Покровск. Почему он так быстро остался без соответствующей обороны и защиты, и так быстро оказался под контролем российских оккупационных войск? Кажется, что кто-то профнепригоден из командования соответствующей бригады. Но главное – это результат расследования", - резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, издание The Daily Telegraph писало, что оккупанты продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.

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