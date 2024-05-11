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Коваленко озвучил итоги первых суток наступления россиян на Харьковщину

Коваленко озвучил итоги первых суток наступления россиян на Харьковщину

Военный эксперт Александр Коваленко оценил наступление РФ на Харьков

Россияне "готовят кровавые имитации эпического наступления на Харьков".

Российская армия 10 мая пыталась прорвать оборону в Харьковской области. В то же время, более 2 лет назад, 24 февраля 2022 года российские воинкоры писали " Харьков НАШ". В тот момент, когда российские механизированные колонны были сожжены на подъезде к городу миллионнику и лишь отдельные подразделения смогли пробиться в пригород, где они были успешно аннигилированы.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Сегодня, к сожалению, я увидел очень похожую реакцию, но не столько от россиян, сколько от внутреннего информационного пространства и среды, несколько месяцев подряд объяснявших, что оккупанты готовят кровавые имитации эпического наступления на Харьков, для отвлечения внимания и оттягивания наших сил из сходу и когда эти процессы начались, подогреваемые российской пропагандой истеречки заорали "Началось", — говорится в сообщении.

Он отметил, что задолго до 10 мая нас предупреждали об угрозе активизации в приграничной зоне диверсионно-террористической деятельности РФ.

"Также предупреждали о катализации обстрелов и лично я обращал внимание на то, что у группы войск "Север" показательно высок уровень штатной комплектации артиллерией, что говорило о концентрации средств террора пограничной зоны арт-системами. И, невероятно, именно это началось 10 мая — массированный артиллерийский обстрел! Кто бы мог подумать", – написал он.

Коваленко добавил, то, что сейчас происходит в Харькове – это банальная калька рейдов на территорию России.

Напомним, враг сейчас усилил наступательные действия в районе Купянска, Бахмутянском направлении.

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