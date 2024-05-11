Коваленко озвучил итоги первых суток наступления россиян на Харьковщину

Российская армия 10 мая пыталась прорвать оборону в Харьковской области. В то же время, более 2 лет назад, 24 февраля 2022 года российские воинкоры писали " Харьков НАШ". В тот момент, когда российские механизированные колонны были сожжены на подъезде к городу миллионнику и лишь отдельные подразделения смогли пробиться в пригород, где они были успешно аннигилированы.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Сегодня, к сожалению, я увидел очень похожую реакцию, но не столько от россиян, сколько от внутреннего информационного пространства и среды, несколько месяцев подряд объяснявших, что оккупанты готовят кровавые имитации эпического наступления на Харьков, для отвлечения внимания и оттягивания наших сил из сходу и когда эти процессы начались, подогреваемые российской пропагандой истеречки заорали "Началось", — говорится в сообщении.

Он отметил, что задолго до 10 мая нас предупреждали об угрозе активизации в приграничной зоне диверсионно-террористической деятельности РФ.

"Также предупреждали о катализации обстрелов и лично я обращал внимание на то, что у группы войск "Север" показательно высок уровень штатной комплектации артиллерией, что говорило о концентрации средств террора пограничной зоны арт-системами. И, невероятно, именно это началось 10 мая — массированный артиллерийский обстрел! Кто бы мог подумать", – написал он.

Коваленко добавил, то, что сейчас происходит в Харькове – это банальная калька рейдов на территорию России.

Напомним, враг сейчас усилил наступательные действия в районе Купянска, Бахмутянском направлении.

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