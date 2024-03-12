Коварная атака россиян на юг Украины: Гуменюк рассказала детали

Во время атаки БпЛА оккупанты запустили еще и ракету.

Армия Российской Федерации не перестает атаковать южные области Украины. Ночью 12 марта оккупанты в очередной раз направили свои беспилотники на эти регионы, а также внезапно запустили ракету. Прошло без "прилетов".

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Силы ПВО уничтожили дрон на территории Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности ОК "Юг" ночью обошлось без попаданий.

"Враг не оставляет без внимания южные регионы не только вдоль линии столкновения. Его смущают не только прифронтовые территории. Пытается давить на население, на мощности на более глубоких тыловых позициях. Речь идет об Одесщине, о Николаевщине, где деоккупированные территории восстанавливаются и возвращаются к полной. В частности, экономически состоятельного", — отмечает представитель ВСУ.

По ее словам, припортовая инфраструктура Одесской области остается в зоне приоритета вражеских поражений. Именно поэтому ракету из акватории Черного моря россияне направляли именно по этой области во время атаки БПЛА. Таким образом, говорит Гуменюк, враг пытался нанести внезапный удар — "когда дроны заходили по северной части Одесской области и угрозы с моря вроде бы не было".

"Но таким коварным планом враг пытается переориентировать систему противовоздушной обороны, нагрузить дополнительно, запутать, подбирая тактику более результативную. Но соответствующего успеха нет на суше и в воздухе", — отметила Гуменюк.

Как сообщалось, ночью против 12 марта РФ атаковали юг Украины дронами и ракетой. Силами ПВО были уничтожены восемь БпЛА и одна ракета.

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