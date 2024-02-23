Коварная дроновая атака: Гуменюк рассказала детали ночного удара БпЛА по Одессе

Ночью против 23 февраля армия РФ атаковала Украину беспилотниками. Результат противовоздушной обороны достаточно высок, но произошли попадания. В частности, в Одессе.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"К сожалению, ночь была бурной и беспокойной. Приходилось работать силам противовоздушной обороны, силам контрбатарейной борьбы. Враг этой ночью прибег к коварной дроновой атаке в направлении Одесщины. Силы противовоздушной обороны максимально эффективно отработали, но не удалось избежать разрушений и гибели", — подчеркнула. представительница ВСУ.

По словам Гуменюк, в Одессе один из сбитых дронов обломками вызвал разрушение и пожар на одном из предприятий. Именно там обнаружили тела троих погибших людей.

Кроме того, силы ПВО сбили один беспилотник в Херсонской области. Представительница ОК "Юг" отмечает, что свидетельствует о том, что россияне тщательно прорабатывают маршрут следования БпЛА.

"Они по-прежнему используют для этого акваторию Черного моря, чтобы заходить на удары, в частности, по Одесщине. И максимально держатся временно оккупированной территории, пока направляются к линии боевого столкновения", — добавила Гуменюк.

Напомним, ночью россияне ударили дронами по Одессе. В результате удара беспилотников поврежден объект гражданской инфраструктуры. Погибли три человека.

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