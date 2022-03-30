"Коварство российских действий на море заслуживает отдельного внимания" — выступление Зеленского в парламенте Норвегии

Он подчеркнул, что война сейчас не ограничивается только границами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 марта, выступил перед парламентом Норвегии.

Президент сообщил, что россияне заминировали море, а теперь их мины дрейфуют по морю, создавая опасность.

"Коварство российских действий на море заслуживает отдельного внимания, потому что это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникавших после Второй мировой войны. Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня их вторжения. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство ради кражи груза. Несколько судов получили огневой удар. Но блокада портов была реализована Россией не просто силами флота. Они заминировали море. И теперь мины, установленные российскими силами, дрейфуют морем. И это опасность для любого: для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что из-за минирования моря остается чрезвычайная опасность для свободного мореплавания.

"Одну из этих мин недавно удалось вовремя обезвредить в Босфоре. Другую у границы Болгарии. Еще одну – у побережья Румынии. Не хочется даже и представлять, что будет, если часть этих мин не удастся вовремя обезвредить. Кто тогда пострадает? Возможно, паромы, не дай Бог. Или Россия снова скажет, как всегда, что это якобы не она. Как говорила неоднократно – когда убивала в Европе критиков российских властей или даже когда сбила малайзийский Боинг в небе над Донбассом, война сейчас не ограничивается только нашими границами. Ни одно государство со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов на море не создавало такой угрозы свободному мореходству, которую уже создала Россия", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, оккупанты заминировали Черное море украинскими минами, похищенными из военных складов в Крыму в 2014 году.

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