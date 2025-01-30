Ковровые бомбардировки, уничтожение армии и захват Киева через год: что ждет Украину без помощи США

Победа России над Украиной обойдется американским налогоплательщикам в семь раз дороже помощи, выделенной Украине за три года войны.

Многие американцы обеспокоены тем, что США тратят много денег на помощь Украине. Но они думают об этом вопросе неправильно, так как нужно в первую очередь учитывать цену поражения Украины.

Такое мнение высказала бывшая заместитель министра обороны США, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер в авторской статье для The Hill.

"Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, показал, что победа России над Украиной обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные $808 млрд сверх того, что США запланировали потратить на оборону в течение следующих пяти лет. Это примерно в семь раз больше всей помощи, выделенной Пентагоном Украине с момента вторжения России в 2022 году", – отметила Маккастер.

Эта оценка основана на сценарии, в котором США прекращают оказывать помощь Украине, и последующая победа России в войне вынуждает американское правительство потратить дополнительные средства на адаптацию и поддержание обороноспособности.

Эксперт пояснила, что исследование использовало Defense Futures Simulator (оборонный симулятор на основе искусственного интеллекта) для оценки расходов, необходимых для сдерживания и победы над Россией в Европе, а также для предотвращения дальнейшего конфликта со стороны осмелевших противников в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

"Без поддержки США Россия в 2025 году продвинется вперед, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит России проводить непрерывные ковровые бомбардировки. Обычные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, будут уничтожены к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем продвинуться к границе НАТО", – рассказала результаты симуляции Маккастер.

В дальнейшем воодушевленная победой Россия использует ресурсы Украины для восстановления своей армии, подтянет ее к границам НАТО и будет готова напасть на альянс уже к 2030 году.

"Идея о том, что Америка должна отделиться от Европы и сэкономить свои силы и деньги, упускает из виду глобальную природу конфликта. Хотя Европа, безусловно, должна больше инвестировать в собственную оборону, история наглядно показала нам опасность мысли о том, что мы можем игнорировать свои интересы в любом регионе. Такие региональные конфликты остались в прошлом. Ничто не показало это более ясно, чем поддержка Китаем, КНДР и Ираном военных усилий России", – пишет автор.

По ее мнению, в целях своей национальной и экономической безопасности США должны "инвестировать в возможности", а нерешительность Америки в Европе только поощряет агрессию и угрожает благополучию во всем мире.

Маккастер подчеркнула, что если Запад позволит Украине потерпеть поражение в войне, Вашингтону придется существенно увеличить свою армию и количество военных баз за пределами территории США.

"Чтобы сдержать или, при необходимости, победить Россию, вооруженным силам США понадобятся 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных боевых кораблей, восемь дополнительных батальонов Корпуса морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 000 солдат", – считает эксперт.

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Это в свою очередь повлечет за собой расширение ВПК, который должен будет гораздо быстрее чем сейчас снабжать армию оружием, "чтобы соответствовать высоким требованиям современной войны". Как снежный ком, это приведет к увеличению вложений во все оборонные сферы, включая разведку, кибербезопасность и космические исследования.

Маккастер уверена, что вместо этого, Америка и ее союзники должны увеличить помощь Украине, чтобы дать ей возможность вытеснить оккупантов с захваченных территорий и оставить Россию с побежденной и ослабленной армией, трудностями в экономике, разрушенными внешнеэкономическими отношениями и кучей внутренних проблем.

Тогда процветающая Украина с мощным ВПК и современной армией позволит Вашингтону сократить свои усилия и вложения в Европе. Так США смогут сохранить свое влияние в европейском регионе и при этом направить больше ресурсов и внимания на Тихоокеанский регион.

"Даже если отбросить соображения безопасности и моральные причины поддержки свободного Киева, которые имеют огромное значение, поддержка Украины является финансово обоснованным решением для Соединенных Штатов", – подводит итог Элейн Маккаскер.

Напомним, Трамп, скорее всего, будет договариваться не с Россией, а с Китаем, так как российская экономика оказалась слабой и неинтересной для США. Это дает Украине надежду на дальнейшую поддержку США и победу в войне.

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