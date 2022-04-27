Козицкий сообщил, сколько российских ракет было сбито во Львовской области

Козицкий сообщил, сколько российских ракет было сбито во Львовской области

С 24 апреля ПВО Львовской области сбило более 20 ракет российских оккупантов.

С начала полномасштабного военного вторжения России силы ПВО сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет РФ и около 10 российских БПЛА.

Об этом на брифинге рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"С 24 февраля силы противовоздушной обороны сбили над Львовщиной уже более 20 крылатых ракет оккупантов и около 10 БПЛА врага...Больше данных не могу предоставить. Остальные – после нашей победы", — отметил глава области.

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Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в очередной раз напомнил о необходимости идти в укрытие, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

"Чтобы внимательные гражданские люди могли тоже внести свой вклад в победу Украины над оккупантом, а также по запросу сил ПВО, Львовская областная военная администрация совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот "Что-то летит". Через этот чат-бот можно сообщить об угрозе в небе (ракету, беспилотник или самолет)", – заявил глава ОВА.

По словам Козицкого, общины Львовщины получили более 1 миллиона 200 тысяч гривен на установку устройств оповещения населения.

Напомним, во Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции одной из железнодорожных станций.

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