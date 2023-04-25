"Козырей в России уже нет": Гетьман оценил военно-промышленный комплекс врага

По словам эксперта, у россиян нет техники, чтобы обеспечить все подразделения.

Россия планирует мобилизовать 400 тысяч человек, уже в скором времени они будут снимать Т-34 с постаментов.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он говорит, что военно-промышленный комплекс РФ может производить определенное количество тяжелой техники.

"Это примерно 900 единиц в год, из них 450 танков, 450 единиц другой техники. Для того чтобы обеспечить, согласно их штатному расписанию, этот батальон необходимой техникой, у них даже Т-54 и Т-55 не хватает. Посчитали, надо работать, чтобы обеспечить вот это множество людей техникой, примерно 20 лет".

Учитывая это, эти подразделения можно считать легкими пехотными подразделениями, считает эксперт.

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"Они много шутили, но это уже не шутки, что у них много танков Т-34 стоят на постаментах. Скорее всего, они будут их снимать. Уже есть разговоры о танках КВ и ИС, принимавших участие во Второй мировой войне. Поэтому вполне возможно, они это сделали. У них просто нет техники, чтобы обеспечить эти подразделения, вообще никакой нет. Козырей у них больше нет. А в России ищут виновных. Меняя кого-то из руководителей, они пытаются, как им кажется, улучшить ситуацию", – добавляет Гетман.

Гетман также рассказал о привлечении в России добровольцев на войну в Украине.

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