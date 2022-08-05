Когда закончится горячая фаза войны в Украине: генерал Марченко дал свой прогноз

Горячая фаза войны России против Украины закончится до конца 2022 года. Дольше не выдержат ни РФ, ни Украинское государство.

А теперь ожидается новое наступление оккупантов на Николаев.

Об этом командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал в интервью журналисту Тарасу Березовцу.

Военный командир отметил, что "ждем того же, что и во время первой фазы наступления".

"По тому же плану они хотят пойти на Николаев, но я хочу всех успокоить: не надо их бояться. Им страшнее, чем нам. Они тоже боятся. Надо сопротивляться. Будем бить, будем их выгонять. Это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не пустим", – заявил Марченко.

Он также призвал сдаваться российских военных, которых насильно отправили воевать. Генерал-майор пообещал, что в таком случае захватчики будут жить.

Командующий обороной Николаева также спрогнозировал, сколько продлится горячая фаза войны.

"Я очень редко берусь прогнозировать, но долго горячая фаза войны продолжаться не будет. Ни они, ни мы не потянем ее долго. Я думаю, что именно горячая фаза закончится до конца этого года однозначно", – сказал Марченко.

Он также рассказал о ряде факторов, от которых зависит освобождение временно захваченных территорий Украины, в частности Херсонской области.

"Это зависит от того, предоставят ли нам то оружие, которое обещали наши партнеры. Когда мы будем знать – сколько его дадут, тогда можно будет делать какие-то прогнозы. Сейчас это трудно прогнозировать. Но мы будем драться с ним или без него. Надо будет — будем вилами выгонять оккупантов", — подчеркнул генерал-майор.

Напомним, в ВСУ сообщили, что готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны.

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