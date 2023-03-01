"Козыри" Путина в войне: в Офисе президента указали, на что надеются в Кремле

Российский президент стремится превратить войну в Украине в затяжной конфликт и рассчитывает на ряд обстоятельств.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский президент Владимир Путин пытается превратить войну в Украине в затяжной конфликт.
В своем Twitter он перечислил обстоятельства, на которые надеется кремлевский диктатор.
По его словам, Путин рассчитывает на такие "козыри" в войне, как:
- затягивание конфликта;
- истощение западных экономик;
- внутренние противоречия в Украине;
- манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах.
Что касается акций, инспирированных Россией за рубежом, то их целью, по словам Михаила Подоляка, является распространение нарративов о немедленном прекращении огня и отказе Украины от оккупированных территорий в обмен на мир, что соответственно опять же превратит послевоенную ситуацию в тот же затяжной конфликт. .
На что рассчитывает Путин? На:– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023
— затягивание конфликта;
— истощение западных экономик;
— внутренние противоречия в Украине;
— манипулятивные «антивоенные» акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт…
Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет признаков того, что диктатор РФ Владимир Путин стремится к миру и изменил свои планы.
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