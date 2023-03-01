"Козыри" Путина в войне: в Офисе президента указали, на что надеются в Кремле

Российский президент стремится превратить войну в Украине в затяжной конфликт и рассчитывает на ряд обстоятельств.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский президент Владимир Путин пытается превратить войну в Украине в затяжной конфликт.

В своем Twitter он перечислил обстоятельства, на которые надеется кремлевский диктатор.

По его словам, Путин рассчитывает на такие "козыри" в войне, как:

затягивание конфликта;

истощение западных экономик;

внутренние противоречия в Украине;

манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах.

Что касается акций, инспирированных Россией за рубежом, то их целью, по словам Михаила Подоляка, является распространение нарративов о немедленном прекращении огня и отказе Украины от оккупированных территорий в обмен на мир, что соответственно опять же превратит послевоенную ситуацию в тот же затяжной конфликт. .

На что рассчитывает Путин? На:

— затягивание конфликта;

— истощение западных экономик;

— внутренние противоречия в Украине;

— манипулятивные «антивоенные» акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт… – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет признаков того, что диктатор РФ Владимир Путин стремится к миру и изменил свои планы.

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