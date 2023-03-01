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"Козыри" Путина в войне: в Офисе президента указали, на что надеются в Кремле

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1897
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1 мин
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"Козыри" Путина в войне: в Офисе президента указали, на что надеются в Кремле

Фото: Associated Press

Российский президент стремится превратить войну в Украине в затяжной конфликт и рассчитывает на ряд обстоятельств.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский президент Владимир Путин пытается превратить войну в Украине в затяжной конфликт.

В своем Twitter он перечислил обстоятельства, на которые надеется кремлевский диктатор.

По его словам, Путин рассчитывает на такие "козыри" в войне, как:

  • затягивание конфликта;
  • истощение западных экономик;
  • внутренние противоречия в Украине;
  • манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах.

Что касается акций, инспирированных Россией за рубежом, то их целью, по словам Михаила Подоляка, является распространение нарративов о немедленном прекращении огня и отказе Украины от оккупированных территорий в обмен на мир, что соответственно опять же превратит послевоенную ситуацию в тот же затяжной конфликт. .

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет признаков того, что диктатор РФ Владимир Путин стремится к миру и изменил свои планы.

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Дата публикации
Просмотры
1897
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