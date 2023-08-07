Козыри в руках ВСУ: украинские бойцы перехватили инициативу в артиллерии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину артиллерия была самым большим преимуществом российской армии. Число снарядов у россиян значительно превышало украинские запасы. Однако ситуация начала выравниваться летом прошлого года.

Об этом пишет издание Newsweek.com.

Соединенные Штаты отправили в Украину более двух миллионов артиллерийских снарядов и ракет.

"До сих пор артиллерия была преимуществом России. И хотя артиллерийская дуэль уничтожала обе стороны, именно Россия пока несет наибольшие потери", ― цитирует издание высокопоставленного чиновника из американской военной разведки.

Нехватка артиллерийских орудий, боеприпасов и ракет вынудила российских командиров ограничить мобильность сухопутной пехоты статической обороной траншейных линий. Теперь в защиту окопов российская армия поставила танки Т-62 и Т-54/55 советской поры, некоторым из которых по 75 лет. Их используют для артиллерийской дуэли на коротких расстояниях до трех километров. Однако против современных систем, стреляющих на сотни километров, такие танки неэффективны. По мнению западных разведчиков, из-за этого россияне стали более уязвимыми для украинских атак на линии фронта.

"Еще одна проблема россиян — возраст снарядов. Некоторые из них хранятся со времен Корейской войны, поэтому часто не взрываются. Это, по данным разведки США, также беспокоит российских командиров", — отмечают журналисты.

Все это не означает, что украинские военные получили окончательное преимущество на фронте. Теперь главная проблема – это огромные минные поля и укрепленная оборона россиян, которую они выстраивали более года.

Однако чиновник из военной разведки в разговоре с Newsweek утверждает, что Россия потеряла импульс в своих боевых действиях на востоке.

"Украинская артиллерия уничтожает российских солдат в окопах, в то время как украинская пехота пытается расчистить минные поля. Украина будет идти вперед, а Путин будет пытаться найти новых молодых людей, готовых умирать", ― добавил он.

Ранее издание Forbes писало, что, несмотря на сложность контрнаступления, украинцы преобладают, по крайней мере, в одном из эпизодов более широкого замысла – в контрбатарейной борьбе. Украинские войска систематически ведут охоту на российскую артиллерию. В издании утверждают, что на каждую уничтоженную артустановку ВСУ приходятся три российских. С 4 июня ВСУ уничтожили 91 артустановку, отмечают журналисты.