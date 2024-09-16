"Крабу" проломили череп: в России ликвидирован военный преступник и пропагандист кремля (видео)

Александр Коробов работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский пункт, восхвалял военных преступников из армии РФ в эфире программ Скабеевой.

В России ликвидирован военный преступник и пропагандист кремля Александр Коробов по прозвищу "Краб". Ему проломили череп.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в городе Белгород проломили череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу "Краб" – от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", – говорится в сообщении.

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В военной разведке отметили, что пропагандист работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский пункт. Пылко восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой. Также создавал продукты для ресурса минобороны РФ — телеканала "Звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора.

Родом "Краб" был из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края РФ, где был зарегистрирован по улице Комсомольской, 75, корпус 2, квартира 23.

Фактически жил в Белгороде по улице Губкина, 45, корпус 1, квартира 23.

Периодически наведывался в Москву за инструкциями.

"В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу далеко от родных мест – например, на оккупированных территориях Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.

"Крабу" проломили череп — на России ликвидирован военный преступник и пропагандист кремля ‼️ "Крабу" проломили череп — на россии ликвидирован военный преступник и пропагандист кремля ▪️ По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в городе белгород сломали череп российскому пропагандисту коробовую александру александровичу по прозвищу кремлевского геноцида украинского народа скончался. ▪️ Пропагандист работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский пункт. Пылко восхвалял военных преступников из российской армии в эфире скабеевой программ. Также создавал продукты для ресурса минобороны — телеканала "звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора. ▪️ Родом "краб" был из города комсомольск-на-амуре хабаровского края рф, где был зарегистрирован на улице Комсомольской, 75, корпус 2, квартира 23. Фактически жил в белгороде на улице Губкина, 45, корпус 1, квартира 23. ▪️ Периодически наведывался в Москву по инструкциям. ▪️ В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу далеко от родных мест — например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. ▪️ Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине! Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Понедельник, 16 сентября 2024 г.

ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, 8 августа российская пропаганда показала раненого в Курской области известного "военкора" Евгения Поддубного, которого накануне похоронила.

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