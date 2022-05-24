Краденое в Украине зерно оккупанты грузят на суда в Севастополе: спутниковые фото

Краденое в Украине зерно оккупанты грузят на суда в Севастополе: спутниковые фото

Новые снимки спутников компании Maxar Technologies показывают погрузку в российские суда зерна в оккупированном Севастополе.

Судя по новым спутниковым фотографиям крымского порта Севастополь, хищение украинского зерна Россией, развязавшей захватническую войну против Украины, продолжается.

Об этом сообщает CNN, публикуя фото от Maxar Technologies, датируемые 19 и 21 мая.

На опубликованных снимках видны два грузовых корабля, которые ходят под российским флагом — "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка". Они пришвартованы в порт Севастополя, где их грузят зерном, которое сыпется из ленты в открытый трюм.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт: "Матрос Позинич" плывет по Эгейскому морю в направлении Бейрута, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

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Издание отмечает, что трудно сказать наверняка, загружается ли судно на фото украденным украинским зерном. Но аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственным производством украинских регионов Херсонской и Запорожской областей, часть которых находится под российской оккупацией.

В начале мая судно "Матрос Позинич" уже осуществило подобную миссию, загрузив зерно и отплыв из Черного моря в Средиземное. Сначала российский корабль направлялся в Египет со своим грузом, но после предупреждения украинских официальных лиц его вернули из Александрии. Судну также был запрещен въезд в Бейрут, в конце концов ему удалось пришвартоваться в Сирии, где Россия годами поддерживает режим Башара Асада.

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