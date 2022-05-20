"Крах России или ядерный удар": западные аналитики обнародовали пять сценариев окончания войны в Украине

Никто не знает, как и когда кончится война в Украине, но понятно, что Россия не выиграет. По мнению западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось добиться своей первоначальной цели – молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство. И успех путинского "Плана Б" – мощного наступления на востоке и южные – тоже провалился.

"Война переходит в затяжную фазу", – заявил министр обороны Украины Алексей Резников во вторник министрам обороны Европейского Союза. По его словам, есть "многие признаки того, что Россия готовится к долговременной военной операции", в частности инженерные и фортификационные работы в Херсонской и Запорожской областях.

Однако рано или поздно война закончится прекращением огня или перемирием. Учитывая новые реалии на местах The Wall Street Journal обнародовал пять возможных сценариев развития войны в Украине.

Крах России

Высокомотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские военные пользуются слабыми местами российских военных. Речь идет о слабой логистике и координации россиян. Оккупанты страдают от плохого снаряжения и подготовки, а местами – от низкого морального духа. Согласно западным анализам, в результате десятков тысяч российских потерь их офицерский корпус был серьезно ослаблен.

Большинство западных аналитиков говорят, что московский "план Б" — сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм на Донбассе — происходит гораздо медленнее, чем надеялись россияне. Намерения Москвы оцепить украинских военных, выглядит вообще невыполнимым. Тем временем в бой с стороны Украины уже идут дальнобойные западные пушки M777 и другое оружие. В Пентагоне уже говорят, что ситуация меняется.

Лучшее, что сегодня могут сказать некоторые аналитики о военной деятельности Москвы – это то, что она не развалилась. "Можно утверждать, что россияне достаточно хорошо справились со своей армией, учитывая давление, под которым они находятся", – говорит Лоуренс Фридман, почётный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона. Однако сразу добавляет: "Армии могут быть хрупкими".

Западная разведка подчеркивает, что российские войска часто отказываются идти в наступление. Кроме того, часто в бой бросают плохо обученных оккупантов, который уже разбивали на других позициях. А использование вспомогательных сил, таких как боевики из Чечни, еще больше усложнило координацию сил для России.

"Я думаю, что здесь сценарий, который, возможно, немного недооценивается — это возможность реального краха России", — заявил Элиот Коэн из двухпартийной исследовательской группы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По его словам, " на каком-то фундаментальном уровне Путин уже проиграл".

"Мне лично трудно представить, что он держится у власти в течение очень продолжительного периода времени", — сказал Коэн.

Украинский крах

Взятие Мариуполя было долгожданной победой России, после того как украинцы, почти три месяца находившиеся в осаде металлургического завода. Министерство обороны России сообщило, что более 950 украинских стали военнопленными.

Профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филипс О'Брайен говорит, что пока не видно никаких признаков неудачи со стороны Украины. Кроме того, эффективность ВСУ повысит уже используемая на фронте западная техника.

Майкл Кларк, бывший директор лондонского аналитического центра безопасности, говорит, что запрос президента Байдена в Конгресс о долгосрочной военной помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов является сигналом того, что он "сделает все возможное, чтобы Украина не пошла под лед".

"Я не думаю, что украинский крах вероятный. У них (украинцев — ред.) есть мотивация и импульс", — говорит Кларк.

Тупик

Войны часто перерастают в тупик, в котором ни одна из сторон не решается отступить. Западные чиновники предупреждают, что война в Украине может продолжаться в следующем году или дольше.

Западные эксперты говорят, что украинцы скорее используют свою мобильность и тактическое преимущество, чтобы выбирать места для нападения и проникновения в российские рубежи.

Фото: Associated Press

Несколько аналитиков ожидают, что Украина активизирует свое контрнаступление уже в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны. Мол, российская армия слишком мала, чтобы добиться даже крохотных целей в Украине.

Ключевой долгосрочной перспективой для Москвы является то, сможет ли она взыскать по миру от 150 000 до 180 000 военных. Учитывая необходимость обучения, новобранцы не прибудут на поле боя до конца года. Однако, если в следующем году россияне смогут задействовать больше мобилизованных сил, тогда война зайдет в тупик.

Достижения Украины

После перенаправления своих сил на восток и юго-восток россияне, похоже, бросились вести поэтапное наступление, иногда используя отброшенные от Киева войска вместо того, чтобы собрать крупномасштабные силы.

Аналитики говорят, что вероятнее всего продвижение России исчезнет уже совсем скоро.

"В какой-то момент они перестанут двигаться вперед и встанет вопрос в том, смогут ли украинцы их оттолкнуть", — говорит один из аналитиков.

На этом этапе западное вооружение чрезвычайно важно. Ранее сообщалось, что 74 из 90 артиллерийских орудий M777, которые США поставили Украине, уже используются на передовых позициях вокруг Харькова и других позиций. Большая дальность этих гаубиц позволяет украинцам атаковать русские войска, при этом не попадая в зону огня.

Если Украина таки продвинется, следующий вопрос – где она остановится. Минимальная цель для Украины – это линия разграничения, существовавшая до 24 февраля.

В то же время аналитики говорят, что наступательные операции сложнее, чем оборонные. Продвижение через зоны, где россияне уже давно закрепились, в частности на Донбассе и особенно в Крыму, было бы амбициозным для Украины. При этом может возрасти внешнее давление на Зеленского (особенно со стороны европейцев), чтобы он остановил наступление.

Ядерное оружие

Некоторые западные аналитики сейчас беспокоятся о том, не обострит ли Путин этот конфликт, применив тактическое ядерное или химическое оружие на поле боя. Эксперты не исключают такую вероятность, но говорят, что шансов на это мало.

"Даже если на поле боя было использовано ядерное оружие, конфликт автоматически не перерастет в обмен межконтинентальными баллистическими ракетами между Россией и Западом", — пишет издание.

Использование такого оружия вызвало бы широкое международное осуждение и, вероятно, повлекло бы за собой дальнейшую изоляцию российской экономики, в частности путем потенциального введения так называемых вторичных санкций, направленных не только на российские предприятия, но и на любую компанию, ведущую бизнес в России.

Фото: Getty Images

Основным рычагом, останавливающим Россию от использования такого оружия, по словам аналитиков, является то, что оно не принесет никаких успехов РФ в боевых действиях. Кроме того, Украина и Россия находятся близко друг от друга, поэтому после применения ядерного оружия Путин может лишиться и части собственных военных.

Любое использование такого оружия, вероятно, втянет Запад глубже в конфликт. По словам аналитиков, ядерный ответ западных государств будет маловероятным, но обычный военный ответ может быть.

Нынешние "красные линии", мешающие западным силам проводить воздушные операции в Украине, скорее всего, "отпадут" и станет возможным закрытие неба над Украиной с помощью НАТО.

Восстановление Украины после войны: опыт других стран

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