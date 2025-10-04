ВСУ на фронте / © Associated Press

Российские военные перебросили дополнительные 6 тысяч личного состава на Краматорское направление, что может свидетельствовать об изменении акцентов в наступлении. Донецкая область остается для неприятеля суперприоритетом, но Москва ищет другой путь для реализации своих целей.

Об этом сообщил Иван Ступак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Переброска дополнительных сил в направлении Донецкой области наблюдается в течение последних месяцев. Хотя личный состав постоянно передислоцируется, известно, что силы прибывают из Сумщины, Херсонщины и Левобережья.

«В целом можно говорить, что Донецкая область — приоритет для Российской Федерации. Донетчина — это суперприоритет, который они хотят реализовать в ближайшее время. Однако это длится уже год», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что хотя на других направлениях, например, на Днепропетровщине, оккупанты могут иметь продвижение, эти области не являются для них перспективными. Там враг действует по принципу: есть возможность — двигаемся, нет — останавливаемся, чтобы отвлекать украинские силы.

Относительно смены акцента с Покровского направления на Краматорское, экс-сотрудник СБУ применил метафору «воды», которая ищет обходной путь.

«Это как вода, которая не может пробить какую-нибудь дамбу, не может преодолеть препятствие и ищет другие места. Она ищет более слабые участки почвы, которые можно размывать и дальше обходить то препятствие, которое есть», — объяснил Ступак.

Эксперт предполагает, что, возможно, российские военные «устали драться» вокруг Покровска, где было израсходовано много ресурсов и времени.

Следовательно, существует вероятность того, что враг рассматривает Краматорск как более перспективное направление для новых наступательных действий. Тем более, что опрокидывать людей и технику туда не так уж далеко.

«Они могут рассуждать так: окей, не Покровск первым упадет, а Краматорск», — подытожил Иван Ступак.

Напомним, в связи с обострением на Запорожском направлении российские войска открыли новый участок для штурмов, стремясь взять под контроль ключевые населенные пункты, в том числе Каменское и Плавное, чтобы продвинуться в Степногорск.

Враг активизировал применение авиабомб, дронов-камикадзе и усилил артиллерийские обстрелы из-за ухудшения погоды. Новый центр штурмовых действий возник вблизи населенного пункта Степное, однако все попытки наступления были безрезультатными.