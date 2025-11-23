- Дата публикации
-
Категория
Война
- 96
- 1 мин
Краматорск под обстрелом: ночная атака унесла жизни мирных жителей
Спасатели работают на месте, власти призывают к эвакуации.
Вечером 22 ноября российские войска нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области. По данным местных властей, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще три человека получили ранения.
О последствиях атаки по Краматорску сообщили в ГСЧС Украины.
Одному из пострадавших чрезвычайники оказали медицинскую помощь на месте и транспортировали его в медицинское учреждение.
Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Власти региона призывают жителей прифронтовых территорий не медлить с эвакуацией в более безопасные области, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.
Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области приостановили газоснабжение. С 3 по 9 ноября 2025 года там зафиксировали 62 повреждения газовых сетей, которые стали следствием военных действий.
Повреждения зарегистрированы в прифронтовых районах, включая населенные пункты Краматорского района.