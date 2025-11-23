Краматорск под обстрелом: ночная атака унесла жизни мирных жителей

Краматорск атаковали ночью

Вечером 22 ноября российские войска нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области. По данным местных властей, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще три человека получили ранения.

О последствиях атаки по Краматорску сообщили в ГСЧС Украины.

Одному из пострадавших чрезвычайники оказали медицинскую помощь на месте и транспортировали его в медицинское учреждение.

Обстрел Краматорска

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Власти региона призывают жителей прифронтовых территорий не медлить с эвакуацией в более безопасные области, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области приостановили газоснабжение. С 3 по 9 ноября 2025 года там зафиксировали 62 повреждения газовых сетей, которые стали следствием военных действий.

Повреждения зарегистрированы в прифронтовых районах, включая населенные пункты Краматорского района.