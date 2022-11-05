"Красная линия" для Путина: Шольц предостерег главу Кремля от применения ядерного оружия

На международном уровне остается беспокойство, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал российского президента-диктатора Владимира Путина не переходить "красную линию" – не применять ядерное оружие в Украине.

Об этом канцлер ФРГ сказал во время выступления на съезде партии СДПГ в Берлине, сообщает Tagesschau.

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По словам Шольца, на международном уровне остается беспокойство, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

"Не позволено, это неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет предел, который нельзя переходить", — заявил немецкий лидер.

Также Шольц отметил, что во время состоявшегося накануне своего визита в Китай, президент КНР Си Цзиньпин также заявил, что ядерное оружие нельзя использовать.

Как пишет информационное агентство, Шольца многие критикуют, что он совершил визит в Китай. Лидер Германии отреагировал на это , объясняя, что он ездил убедить главу КНР выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине.

Ядерные угрозы России

Главы МИД стран-членов G7 призвали Россию прекратить угрожать ядерным оружием. Кроме того, во время встречи западные чиновники отвергли обвинения России в адрес Украины о "грязной бомбе".

В Белом доме, полагаясь на данные разведки США, уверяют об отсутствии признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако там серьезно относятся к этому вопросу.

Комментируя ядерную угрозу со стороны РФ, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен, применит ли страна-агрессорка оружие массового поражения. Глава государства также отказался оценивать такой риск, сказав, что РФ любит делать все наоборот.

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