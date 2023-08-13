"Красноречивое задымление на Крымском мосту": Зеленский предупредил окупантов из-за их террора

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских оккупантов, которые массово убивают украинцев в их же жилищах. Он отметил, что российские террористы получат достойный ответ и вспомнил "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".

Об этом он сказал 13 августа во время традиционного обращения к украинцам.

Убийства украинцев в Херсонской области

Президент Зеленский рассказал о беспощадных обстрелах Херсонской области 13 августа:

4:00 оккупанты обстреляли село Велетенске. Загорелся дом. Раненый парень: у него тяжелые ожоги, сейчас в реанимации.

9:00 оккупанты обстреляли село Широкая Балка. Из артиллерии. Пятеро погибших. Среди них младенец – девочка, ей было 22 дня. Ее брата – ему было всего 12 лет – успели доставить в больницу. К сожалению, не смогли спасти. Он скончался от полученных ранений – тяжелых ранений. Мать детей – ее звали Олеся, ей было всего 39 лет – погибла.

Приблизительно в то же время была обстреляно село Станислав. Два человека ранены, двое убиты. Мужчины – 71 год, 57 лет.

"В общем только с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще – Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничные с Россией в районах северо-востока", — сообщил президент и выразил свои соболезнования жертвам российских. террористов.

Зеленский упомянул о "задымлении Крымского моста"

Президент подчеркнул, что российский террор не останется без ответа.

"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой – на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины – каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость", — сказал он.

Благодарность защитникам Украины

Президент поблагодарил 95-ю отдельную бригаду ДШВ: за устойчивость и результат в боях на Купянском направлении. Он также подчеркнул, что "российские террористы в Украине будут уничтожены".

"Первый батальон 67-й отдельной механизированной бригады, тоже Купянское направление – героические, смелые действия. Спасибо! Десантники нашей знаменитой "Семьдесят девятки" на Марьинском направлении – спасибо, воины! Бахмутское направление – молодцы, ребята!", — сказал он.

Благодарность медикам из прифронтовых городов

Украинский лидер также поблагодарил медиков, которые в прифронтовых городах, несмотря на обстрелы и риски, спасают людям жизнь.

Он, в частности, поименно отметил таких медработников:

Врачи: Василий Чистяков, Наталья Кинив, Артур Рахимов, Иван Ососкало. Это бригада врачей Херсонской областной клинической больницы.

Медсестры: Ирина Титаренко, Елена Бондарь, Лариса Шмыголь.

Медики из бригад "экстренки" помогали раненым в селах Станислав, Камышаны и Широкая Балка: Наталья Пупенко, Илона Шило, Виктория Ганжа, Марина Шрамкова, Светлана Столярова.

"Экстренко" Херсона: врач по медицине неотложных состояний Павел Дзюба, фельдшер Виталий Бирюков – оба командированы в Херсонскую область из города Сумы для усиления работы.

Фельдшеры: Наталья Адриянова и Виталий Рудаков.

Херсон, городская больница: врачи-хирурги Сергей Бондарук, Сергей Тонконцов и Виктор Яковенко.

"Умеем защищать жизнь. И должны помнить, что каждый день должен давать результат в защите Украины. Ни одного бездарно проведенного дня! На фронте, в прифронтовых районах, везде в тылу и от каждого – это очень важно! – от каждого дипломатического представительства Украины. Оружие для наших воинов, поддержка для нашего государства, юридическая ответственность для российских террористов. Украина обязательно восторжествует", — сказал Зеленский.

Обращение Зеленского: убитые украинские дети и взрослые - россияне получают ответ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех руководителей областных ТЦК и СП по итогам проверки военкоматов.

Читайте также: