"Красных линий" Путина не существует: США проанализировала мятеж Пригожина и пришла к интересным выводам

Во время мятежа главаря террористов "Вагнера" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места авторитарного режима диктатора Путина. Заявления главы Кремля о "красных линиях" являются блефом — теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне.

Об этом пишет издание Politico.

"Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов Путина для заключения соглашения с Пригожиным было избежание широкомасштабного насилия на территории России. Теперь на Западе легче будет приниматься решение о передаче Украине истребителей F-16. Они думают: красная линия Путина может быть более мягкой, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта — так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что ни одно решение еще не принято", — пишет издание.

В то же время, на саммите НАТО, который состоится в Литве 11-12 июля, будет объявлено о новом масштабном пакете военной помощи нашему государству.

Также отмечается, что мероприятие может быть более поощрено к предоставлению вооружения Украине, потому что бревенство Пригожина доказало, что "красных линий" не существует. Кроме того, это может способствовать тому, что наше государство скорее пригласят в НАТО.

Напомним, что у Путина прокомментировали вероятный арест Суровикина.

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