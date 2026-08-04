Wildberries Красный Бор

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По направлению Санкт-Петербурга фиксируют очередные последствия атак украинских дронов на логистическую инфраструктуру врага. За последние 18 суток украинские дроны атаковали 15 и полностью уничтожили 13 складов сети Wildberries, которые выполняли роль логистических узлов для обеспечения российского войска.

Об атаке на Wildberries в Красном Бору сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

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Атака на Wildberries в селе Красный Бор: «Мадьяр» о последствиях

В частности, сегодня утром из строя был выведен очередной крупный хаб в населенном пункте Красный Бор. Подобные удары планомерно разрушают представления гражданского населения РФ о безопасном тыле и неотвратимости течения так называемой «СВО».

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Населённый пункт Красный Бор является фактически родным краем Путина, поскольку поселок расположен в Тосненском районе Ленинградской области. Именно в Тосно в юности Владимира Путина его семья имела дачу. Недалеко от Красного Бора Путин проводил много времени в молодости. По данным российских СМИ, именно там он познакомился со своей первой любовью — Верой Брилёвой.

«Фиолетовое облако из пепла дикой ягодки WB досталось Питеру, где подворотня научила бункерного деда бить первым», — пишет «Мадьяр».

По текущим оценкам, ущерб от потери имущества и объектов Wildberries уже составляет около 146 долларов в пересчете на каждого из 111 млн российских избирателей. Эта сумма продолжит расти.

«Мадьяр» отметил, что экономическое давление и ухудшение условий жизни являются необходимыми факторами для остановки агрессии России. Хотя, несмотря ни на что, общественные настроения в России остаются малопредсказуемыми.

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ВСУ продолжат выполнять поставленные задачи.

«Мадьяр» откровенно о том, что ждет Украину

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» заявил, что будущее Украины навсегда связано с защитой государства. По его мнению, даже возможная остановка боевых действий по геополитическим причинам или договоренностям не будет означать полного окончания войны, поскольку агрессивная политика России будет сохраняться и ее будущие руководители будут стремиться к реваншу.

«Мадьяр» отметил, что не рассчитывает на возвращение к прежней мирной жизни, поскольку остается среди приоритетных целей спецслужб агрессора. Он подчеркнул, что Украина будет еще долго находиться в повышенном военном и психологическом тонусе, а дальнейшая защита будет предусматривать развитие технологий, дистанцирование пилотов от линии фронта и поддержку семей погибших.

В заключение военный добавил, что украинские силы будут защищать страну столько, сколько будет длиться война.

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