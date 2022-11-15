Красный Крест будет обеспечивать связь украинских военнопленных с родными – Минобороны

Ранее Россия не выполняла статью 71 Женевской конвенции про обращение с военнопленными.

Международный комитет Красного Креста будет обеспечивать связь украинских военнопленных с родными.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"В ходе переговоров Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Национального информационного бюро (НИБ) и Международного Комитета Красного Креста (МККК) достигнута договоренность обеспечить связь между всеми семьями и военнопленными, которые официально подтверждены Красным Крестом", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, речь идет о переписке, которая гарантирована военнопленным статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Раньше Российская Федерация не выполняла этот пункт, или переписка разрешалась выборочно. Теперь МККК организует доставку писем в обе стороны", — сообщает Минобороны.

Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции для военнопленных.

Украина полностью соблюдает Женевские конвенции и обеспечивает российским военнопленным связь с родными. В настоящее время в Украину передано почти 2000 писем от военнопленных защитников и защитниц.

Обмен военнопленными

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. 200 украинских героев обменяли на эксдепутата и кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

Впоследствии 18 октября состоялся первый женский обмен. 108 украинок освободили из российского плена. Среди них – 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов и гражданских женщин.

В октябре также были уволены 52 человека – 12 бойцов НГУ, включая два азовца, 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, 3 воина ВСУ и 2 гражданских.

В ноябре из российского плена освободили 100 воинов ВСУ.

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