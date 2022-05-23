Красный Крест не будет публиковать данные пленных из "Азовстали": как семьям узнать о них

Красный Крест не будет публиковать данные пленных из "Азовстали": как семьям узнать о них

Информация о количестве и персональных данных выведенных из "Азовстали" украинских военнослужащих остается конфиденциальной и публично не будет обнародоваться.

Международный комитет Красного креста (МККК) не будет публиковать данные о выведенных из "Азовстали" украинских военных и информацию об их количестве.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила представитель организации Мирелла Ходейб.

По ее словам, родные солдат из "Азовстали" могут связаться с Центральным агентством розыска МККК для получения информации.

"Эта информация является конфиденциальной. Наш приоритет — проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали, или тех, кого мы посетим в будущем", – сообщила она.

Представительница организации подчеркнула, что регистрация военнопленных организацией позволяет им "чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно".

"Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК по электронной почте ctabureau@icrc.org, а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155 ", - отметил она.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей. По данным министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" эвакуировали 1700 защитников Мариуполя, украинские власти не называют количество военных.

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