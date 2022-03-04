Красный Крест поможет эвакуировать людей с места боевых действий — Верещук

Красный Крест станет нейтральным посредником и поможет гарантировать, что Россия не будет обстреливать эвакуационные каналы, которые будут созданы.

Красный крест выступит нейтральным посредником для того, чтобы помочь обеспечить безопасность граждан, которые будут эвакуированы с мест, где ведутся боевые действия.

Об этом сказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, — пишет Укринформ.

По ее словам, об этом договорились премьер-министр Украины Денис Шмигаль и руководитель международного комитета Красного креста Петр Майер во время телефонного разговора.

"Мы договорились, что Красный крест станет нейтральным посредником и поможет гарантировать, что Россия не будет обстреливать эвакуационные каналы, которые будут созданы", – сказала Верещук.