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Красный Крест поможет эвакуировать людей с места боевых действий — Верещук

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Красный Крест поможет эвакуировать людей с места боевых действий — Верещук

pixabay.com

Красный Крест станет нейтральным посредником и поможет гарантировать, что Россия не будет обстреливать эвакуационные каналы, которые будут созданы.

Красный крест выступит нейтральным посредником для того, чтобы помочь обеспечить безопасность граждан, которые будут эвакуированы с мест, где ведутся боевые действия.

Об этом сказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, — пишет Укринформ.

По ее словам, об этом договорились премьер-министр Украины Денис Шмигаль и руководитель международного комитета Красного креста Петр Майер во время телефонного разговора.

"Мы договорились, что Красный крест станет нейтральным посредником и поможет гарантировать, что Россия не будет обстреливать эвакуационные каналы, которые будут созданы", – сказала Верещук.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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