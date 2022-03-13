Красный Крест предоставил Украине мешки для тел погибших российских военных

В России на обращение международной организации по вывозу тел оккупантов пока не реагируют.

Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста за помощью в вывозе со своей территории тел погибших в войне российских военных и получила ответ.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в прямом эфире общего информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Они нам предоставили мешки. Мы тоже за ними обращались, потому что у нас не было такого большого количества своих. Обратились они (Красный Крест – ред.) в Российскую Федерацию, но пока ответа нет", – рассказала Верещук.

Напомним, что Россия отказывается уносить на свою территорию тела своих погибших военных.

В частности, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты сами же сжигают эти тела в мобильных крематориях.

Как сообщила "Радио Свобода" 12 марта, в нескольких городах Беларуси морги переполнены телами российских военных. Так, госпитали в Гомеле, Мозыре и Наровле с первого дня войны РФ против Украины начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.

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