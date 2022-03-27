Красный крест Украины объяснил, чем отличаются от попавшего в скандал международного комитета

Генеральный директор организации говорит, что украинцы, где бы они ни находились, должны получить достойные условия.
Международный комитет «Красного креста» попал в скандал в Украине, его обвиняют в коллаборации с Россией. Но "Красный крест Украины" просит разделять их организации.
Генеральный директор украинской организации Максим Донец объяснил разницу.
«Сложившаяся ситуация очень болит всем 6000 тысячам волонтеров Красного креста Украины. Но вероятно так сложилось из-за непонимания. I Международный комитет «Красного креста» и Красный крест Украины является одной из трех составляющих международного движения Красного креста и Красного полумесяца. Красный крест Украины оказывает помощь на территории Украины во время военных действий и мирного времени. Мы не уполномочены проводить никакие дипломатические переговоры на международном уровне. Мы действуем только на территории Украины», – объясняет он.
По его словам, международный комитет «Красного креста» уполномочен действовать именно во время военных действий и является тем нейтральным посредником, который вынужден разговаривать со сторонами конфликта. Как заявляет Донец, выросший в разрушенной ныне Ахтырке, в помощи нуждаются украинцы как на территории Украины, на оккупированных территориях, так и на территории врага, которые оказались в ужасной ситуации. Он убеждает, что организация не может повлиять на то, чтобы украинцы не вывозились в Россию.
Донец убеждает, что все донации Красному кресту Украины используются исключительно на территории Украины, к тому же он заверил, что способствуют закупкам от украинских производителей, чтобы поступающие из-за рубежа средства оставались в экономике Украины и работали в пользу государства.
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