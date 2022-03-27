Красный крест Украины объяснил, чем отличаются от попавшего в скандал международного комитета

Генеральный директор организации говорит, что украинцы, где бы они ни находились, должны получить достойные условия.

Международный комитет «Красного креста» попал в скандал в Украине, его обвиняют в коллаборации с Россией. Но "Красный крест Украины" просит разделять их организации.

Генеральный директор украинской организации Максим Донец объяснил разницу.

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«Сложившаяся ситуация очень болит всем 6000 тысячам волонтеров Красного креста Украины. Но вероятно так сложилось из-за непонимания. I Международный комитет «Красного креста» и Красный крест Украины является одной из трех составляющих международного движения Красного креста и Красного полумесяца. Красный крест Украины оказывает помощь на территории Украины во время военных действий и мирного времени. Мы не уполномочены проводить никакие дипломатические переговоры на международном уровне. Мы действуем только на территории Украины», – объясняет он.

По его словам, международный комитет «Красного креста» уполномочен действовать именно во время военных действий и является тем нейтральным посредником, который вынужден разговаривать со сторонами конфликта. Как заявляет Донец, выросший в разрушенной ныне Ахтырке, в помощи нуждаются украинцы как на территории Украины, на оккупированных территориях, так и на территории врага, которые оказались в ужасной ситуации. Он убеждает, что организация не может повлиять на то, чтобы украинцы не вывозились в Россию.

Донец убеждает, что все донации Красному кресту Украины используются исключительно на территории Украины, к тому же он заверил, что способствуют закупкам от украинских производителей, чтобы поступающие из-за рубежа средства оставались в экономике Украины и работали в пользу государства.

Как действует Красный Крест в Украине в условиях войны

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