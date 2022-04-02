Красный Крест выехал из Запорожья в заблокированный Мариуполь для эвакуации населения

Красный Крест выехал из Запорожья в заблокированный Мариуполь для эвакуации населения

Команда Красного Креста уехала утром 2 апреля.

Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) в субботу, 2 апреля, выехала в Мариуполь в рамках возобновленной попытки содействовать эвакуации из осажденного города-героя.

Об этом сообщил CNN пресс-офицер международного комитета.

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По его словам, команда МККК выехала из Запорожья сегодня утром, 2 апреля, в Мариуполь. Как он добавил, больше информации о текущем местонахождении команды не может предоставить.

Как пишет издание, предварительная эвакуация была сорвана. Об этом говорится в заявлении МККК. Отмечается, что команда из трех транспортных средств и девяти сотрудников не смогла добраться до города после договоренностей и условий, которые сделали невозможным продолжение.

Напомним, Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых людей из Мариуполя.

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