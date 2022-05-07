Красота для ВСУ: украинские звезды приобщились к флешмобу Леси Никитюк – фото

Украинские звезды приобщаются к новому флешмобу, организованному телеведущей Леся Никитюк.

Так, знаменитость призвала женщин вдохновить украинских воинов, защищающих землю от российских оккупантов, и публиковать красивые фото с хештегом #красадляЗСУ.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать… так чтоб себя и вас не обидеть... Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет, короче. Мы не имеем на это право, я понимаю, что такое время, но время страха прошло, мы высоко подняли голову, а если мы ее подняли, значит, она должна выглядеть роскошно! Должны поднять им моральный дух, ну и мужской. Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой", – отметила звезда.

Пользователи подхватили эту идею. За несколько дней в Сети уже более 1,5 тыс соответствующих постов. Не остались в стороне и знаменитости. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку публикаций украинских звезд.

Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева / instagram.com/omargalieva.alena

"Не знаю, есть ли время у наших ребят видеть эти фото сейчас, но верю, что после нашей победы они их обязательно увидят. Слава нашим #ВСУ #ТРО и всем, кто приобщается и помогает украинцам и Украине в такое сложное для всех нас время! Все будет Украина!" – прокомментировала певица.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

"Наши мужественные мужчины верим в вашу силу, ум и ловкость. Спасибо вам каждый день, держим за вас кулачки, молимся за вас и ждем возвращения домой и нашей победы. Вы у нас лучшие" – поделилась хореографиня.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

"Защитники наши, вы лучшие в мире!!! Девушки, присоединяйтесь к флешмобу, давайте добавим немного красок в ленту! Слава Украине" – написала солистка группы KAZKA.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

Оля Полякова и Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

"Ребята, если вы действительно лучше чувствуете себя, когда видите украинских женщин незаплаканными и незачуханными, то ловите нас с Королевой "при полном параде" – для нас же это будет сильная мотивация чаще подводить глаза", – прокомментировала Ефросинина.

Соня Плакидюк

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

"Моя дорогая Леся приказала принарядиться и поддержать хештег #красадляЗСУ. Но должна сказать, что из прихорашивания пока удаются только бант и цветы с перехода. А вот душу прихорашивают стихи Лины Костенко", – отметила фотограф.

Напомним, жена Тараса Тополи показала трогательное видео, которое он для нее смонтировал на войне. Певица Alyosha вместе с тремя детьми была вынуждена уехать в более безопасное место, пока ее муж защищает страну в терробороне.

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