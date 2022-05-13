Красовалась с Киселевым: жительнице Закарпатья объявили подозрение за участие в эфирах пропагандистов РФ

Красовалась с Киселевым: жительнице Закарпатья объявили подозрение за участие в эфирах пропагандистов РФ

Жительнице Закарпатской области заочно уведомлено о подозрении в изготовлении и распространении материалов с отрицанием вооруженной агрессии России против Украины и оккупации части территории. Женщина регулярно выступает в эфирах российских пропагандистов и даже имеет общее фото с самым известным из них – Дмитрием Киселевым.

По данным следствия, в конце 2019 жительница Закарпатья выехала в Москву, откуда систематически проводит подрывную деятельность против Украины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Женщина регулярно выступает в эфирах российских пропагандистов, открыто поддерживая вооруженную агрессию РФ и так называемых органов власти оккупантов на временно захваченных территориях.

Для распространения кремлевской пропаганды подозреваемая создала около 10 профилей в социальных сетях. Там распространяла посты с дезинформацией, оправдывая действия российской армии и дискредитируя ВСУ.

В частности, женщина называла войну "операцией по полному освобождению Донбасса", отрицала присутствие российских военных в Черниговской области, а видео с погибшими там гражданскими называла "очередной постановкой".

Досудебное расследование проводит управление СБУ в Закарпатской области.

Напомним, во Львовской области объявили подозрение и взяли под домашний арест предательницу, призвавшую украинцев сдавать позиции ВСУ российским оккупантам.

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