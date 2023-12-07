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Красят и заменяют детали: как оккупанты пытаются модернизировать ударные дроны

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Красят и заменяют детали: как оккупанты пытаются модернизировать ударные дроны

Скриншот с видео

Оккупанты пытаются сделать менее заметными ударные беспилотники, однако модернизация проводится не слишком серьезная.

Российские оккупанты пытаются улучшить свои ударные беспилотники. Военные преступники РФ хотят сделать дроны менее заметными.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты пытаются сделать менее заметными ударные беспилотники, однако модернизация проводится не слишком серьезная. Они используют материалы при изготовлении фюзеляжа, который менее заметен для радиолокационных систем.

Однако воздушные цели украинские Силы обороны все равно обнаруживают, поскольку дроны "не маленькие и имеют двигатель", поэтому они заметны. В то же время россияне перекрашивают готовые серые беспилотники в черный цвет.

Игнат также добавил, что среди сбитых дронов были отличные от обычных, с какими-то дополнительными устройствами. Сейчас эти дроны изучают специалисты, чтобы установить, зачем тот или иной прибор был применен к конкретному БПЛА.

Напомним, что в ГУР рассказали, когда ждать "бума" российских информационных операций.

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Дата публикации
Просмотры
812
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