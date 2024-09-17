Кратное увеличение наземных дронов на войне: Буданов заявил о новом этапе вооружения

На войне, которую начала Россия, начался новый этап вооружения. Речь идет об использовании наземных дронов.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist.

По словам руководителя ГУР, во время войны следует ожидать развития технологий. По его мнению, это простое объяснение, которое не все говорят вслух.

"Дроны страха не имеют. Сейчас уже пошел новый этап – наземные работы, но они только начали давать о себе знать. Я думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет. Потому что люди не спешат идти в бой, скажем так. Если можно послать дрон, 10 дронов, или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов, поверьте мне", – сказал он.

Буданов отметил, что развитие технологий и технологические инновации всегда несут контрмеры.

"Это всегда идет рядом, поверьте мне. Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу, и наоборот. Но поскольку, как я вам говорю, дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны, пожалуй, ближайшие 50 лет, это точно – значит, эти две технологии всегда будут идти рядом, развитие технологий и развитие борьбы с ними, то есть РЭБ", – подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, в Сети показали успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета.

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