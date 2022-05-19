Кража помощи для ВСУ: чиновники из Черкасской ОВА продавали бронежилеты в супермаркетах

Кража помощи для ВСУ: чиновники из Черкасской ОВА продавали бронежилеты в супермаркетах

В Украине СБУ разоблачила масштабную схему хищения гуманитарной помощи.

Одна из общественных организаций бесплатно изготовила бронежилеты для ВСУ, однако чиновники из Черкасской ОВА хотели их продать в одной из сетей супермаркетов.

Об этом сообщили в СБУ.

Следствие установило, что 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн. грн. черкасские чиновники из ОВА пытались продать через сеть супермаркетов.

"Вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ", — сообщили в СБУ.

В настоящее время правоохранители работают над изъятием всех бронежилетов. Продолжается следствие, которое установит всех причастных к преступлениям.

Напомним, в Украине предлагают разрешить конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей в пользу ВСУ и полиции.

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