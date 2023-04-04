Кража продуктов для ВСУ – ГБР обнаружило еще один подпольный склад

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили еще один состав на Днепропетровщине, в котором "хоронили краденую продукцию", предназначавшуюся для украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Среди украденных продуктов были: сгущенка, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.

В ГБР также напомнили, что в январе 2023 года была разоблачена организованная группа, которая присваивала и перепродавала пищевые продукты, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины.

Во время масштабной спецоперации провел около 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте.

Напомним, СБУ разоблачила еще две масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на питание украинских военных. Сумма ущерба, нанесенного Министерству обороны, составляет более 120 миллионов гривен.

Следователи также сообщили о подозрении советнику замминистра обороны в завладении средствами Минобороны в особо крупных размерах.

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