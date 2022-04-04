Кредит в Украине во время войны: можно ли снять наличные или купить товары, в каких банках

Кредит в Украине во время войны: можно ли снять наличные или купить товары, в каких банках

С начала войны России против Украины украинские банки пытаются по возможности работать и предоставлять все услуги своим клиентам. В частности, доступно использование средств с кредитных карт. ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать о кредитах во время войны.

Можно ли получить кредит во время войны?

На сегодняшний день банками были разблокированы все кредитные карты. То есть граждане Украины могут их открыть и пользоваться кредитными средствами по полной. Существует момент с предоставлением больших долгосрочных кредитов. Их во время военного положения не предоставляют. Следует также отметить, что практически с первых дней войны банками были введены "кредитные каникулы". Это означает, что физическое лицо и, в некоторых случаях, бизнес-клиенты могут не платить долг по кредитной карте в течение определенного периода времени.

Можно ли получить потребительский кредит во время военного положения?

Каждый банк индивидуально принимает решение о выдаче кредитов или приостановлении этого процесса в условиях войны. Однако практически все популярные банки пока не предоставляют потребительских кредитов. То есть нельзя взять кредит, например, на покупку телевизора или холодильника.

В ПриватБанке отмечают, что выдача кредитов невозможна в период действия военного положения. Но можно пользоваться кредитными лимитами, которые были на картах до войны.

В Monobank также сообщают, что выдача новых кредитов приостановлена, хотя кредитные средства с оформленных до войны карт можно использовать при расчетных операциях.

Особенности использования кредитных средств в ПриватБанке, Monobank, Сбербанке и Райффайзен Банке Аваль

ПриватБанк

ПриватБанк практически с первого дня войны пытается поддерживать своих клиентов, особенно в отношении кредитов. Так, до 1 июня 2022 года были введены "кредитные каникулы" для карт "Универсальная", "Универсальная GOLD" и премиальные карты. Причем они предоставляются не только физическим лицам, но также бизнес-клиентам, у которых не было просрочки по выплатам кредитных средств или срок просрочки составляет не более 90 суток.

"Кредитные каникулы" означают, что обязательный минимальный платеж по кредиту можно не платить, а ставка по кредиту не превышает 0,00001%.

У банка нет никаких ограничений для безналичных операций. Кредитные лимиты по карточкам "Универсальная" снова стали доступны физическим лицам. Их можно использовать как для оплаты товаров в интернете, так и снимать наличные в банкоматах, на кассах некоторых супермаркетов, на заправках.

Monobank

Monobank разрешил своим клиентам пользоваться кредитными средствами во время войны. Однако теперь существует кредитный лимит – можно потратить до 10 тысяч гривен на покупку любых товаров. Но кредитные средства нельзя снять в банкомате или перебросить на другую карту Monobank или другого украинского банка.

Также были введены "кредитные каникулы":

отсрочка оплаты тела долгового обязательства до 31 марта 2022 года (если деньги с кредитной карты были потрачены до конца февраля);

отсрочка оплаты до 30 апреля 2022 (если деньги были потрачены в марте).

То есть, если клиент не сможет внести в эту дату обязательный минимальный платеж или погасить кредит полностью, лишних процентов начислено не будет.

Сбербанк

В связи с введением военного положения Ощадбанк ввел "кредитные каникулы" для своих клиентов (как физических лиц, так и представителей микро-, малого и среднего бизнеса). До 31 мая 2022 г. отменяется необходимость уплаты платежей и начисления штрафных санкций. Также:

банковские продукты "Кредитование пенсионеров", "Кредитование в рамках зарплатных проектов", "Моя кредитка" получили процентные ставки в размере всего 0,001% годовых;

за обслуживание кредита по банковскому продукту "Моя кредитка" комиссионное вознаграждение составляет 0% годовых.

Также было автоматически продлено действие тех кредитных карт, срок действия которых истекал (пока до 1 августа 2022 года).

Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль временно приостановил не только выдачу кредитов, но и оформление новых кредитных карт. Однако операции в счет кредитных средств (покупка товаров в Интернете и физических магазинах, снятие наличных в банкомате) постепенно возвращаются и становятся доступными. За изменениями можно следить в мобильном приложении Raiffeisen Online, которое можно загрузить через Google Play и Apple Store.

Также банк предлагает следующие услуги своим клиентам: