"Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике": Федоров – о потерях армии РФ

Федоров отметил, что на оккупированных территориях взрывы слышны почти каждый день.

Из-за огромных потерь оккупационная "власть" во временно оккупированных территориях Запорожской области сжигает своих военных не только в крематориях, но и свинарниках.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Фёдоров в эфире Эспрессо.

"И, конечно, мы видим тенденцию по уменьшению вражеских войск и они мало того, что начали привозить свои крематории, то они начали привозить в "уралах" своих 200-х в свинарники и потом начинает идти черный дым. То есть это свидетельствует о том, что крематориев не хватает, сжигают прямо в свинарнике", — сказал он.

Федоров добавил, что на оккупированных территориях взрывы слышны почти каждый день, особенно громко в Токмаке и Молочанске.

Напомним, что ГУР обратилось к российским военным.

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