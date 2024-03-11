Кремль боится детей, которых принудительно вывезли с Украины, и пытается сделать из них россиян – расследование

Российские власти боятся детей, похищенных из Украины, и подготовили методички по их "перевоспитанию".

Власти России пытаются "перевоспитать" детей, которых принудительно вывезли с Украины и поставить их под жесткий цифровой контроль. В Кремле разработали целую систему "перевоспитания". Россияне пытаются сформировать в украинских детях "российскую идентичность", их убеждают, что их родители умерли и детей считают "потенциальными террористами".

Об этом говорится в материале российского издания "Медуза".

"Точное количество украинских детей, принудительно вывезенных за время войны в Россию, неизвестно, по данным Киева, речь идет почти о 20 тысячах. Российские чиновники уговаривают украинцев забыть о родине — и убеждают, что родители никогда не приедут, чтобы забрать их домой. Власть уверена, что сможет "перевоспитать" украденных детей", — пишет издание.

Как говорится в материале, в методичке под названием "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде", которое в 2022 году подготовило Министерство просвещения России, указано, что "появление в языке "специфического сленга" или просто обсуждение "политических тем" может являться признаком того, что среди детей распространена "деструктивная идеология".

"Теперь перед российскими учителями стоит задача «переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в документах.

Так, в разработанный для российских учителей РФ словарь внесли слова и выражения, определенные как "содержащие признаки экстремизма на националистической почве" и могут использовать депортированные украинские дети. В частности, "Слава Украине! Героям слава!", "Рашизм", "Орки" и т.д.

"Перевоспитывать украинских детей на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации полагается вплоть до выпускного. В результате у подростков должна сформироваться российская идентичность", – пишут журналисты.

Кроме того разработчики методички "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий", предупреждают, что похищенные дети могут проявлять "протест", "привередливость", "недоверие к взрослым", агрессивно вести себя, выражать "идеи личного превосходства" — а также в общем "испытывать трудности в том, чтобы смотреть на возникающие ситуации глазами нейтрального наблюдателя".

Министерство просвещения отмечает, что похищенные дети якобы испытывали "воздействие" этой идеологии просто потому, что жили в Украине. В чем заключалось "воздействие", не уточняется.

Напомним, в Украину удалось вернуть еще 10 детей из оккупации – что о них известно (видео).

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