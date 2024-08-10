Кремль бросает "ЧОПовцев" на оборону Курска: оппозиционер раскрыл детали

Вторжение ВСУ в Курскую область стало шоком для российских военных и Кремля

РФ привлекает к обороне Курской области сотрудников частных охранных предприятий (так называемых ЧОПов), принадлежащих крупным госкомпаниям.

Об этом сообщил политтехнолог и оппозиционер Аббас Галлямов.

По его словам, "ЧОП "РН-Охрана" (Роснефть) приведен в боевое положение.

"Тем, кто имеет боевой опыт и бывшим вагнеровцам раздали оружие. Говорят — опрокинут в Курскую область. Также такое состояние и у других ЧОПов других госкомпаний", — написал Галлямов.

В то же время, по данным источников The Moscow Times, вторжение ВСУ в Курскую область стало шоком для российских военных и Кремля.

"Это сильная пощечина для президента [Путина]. Мы сутки не можем отбросить противника. Создана опасность российскому региону, населению. Так не ведет себя страна, уверенная в своей победе ", — сказал на условиях анонимности один правительственный чиновник.

"Российский диктатор Владимир Путин на встречах с руководством силовых структур и во время публичных выступлений был "недоволен" и "раздражен", — добавил другой чиновник.

Добавим, эксперт назвал уникальный шанс для ВСУ после "прорыва " границы РФ.

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